بدء مشاورات السلام اليمنية في #السويد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأربعاء، أن مشاورات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ الخميس.
وكتب مكتب غريفثس في تغريدة على موقع تويتر “يود المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، في السويد، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر”.
هذا ووصل وفد الحكومة اليمنية، صباح الأربعاء، إلى قصر جوهانسبورغ الأثري في السويد تحضيراً لانطلاق المشاورات اليمنية الخميس.
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