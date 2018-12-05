شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينقلون راهبات محتجزات من الحديدة إلى صنعاء والان مع التفاصيل
نقلت ميلیشیات الحوثي الإرهابية، راھبات متطوعات من محافظة الحدیدة، إلى صنعاء.
وقال مصدر محلي في مدینة الحدیدة لموقع "المشهد" اليمني، إن "الميلیشیات الحوثیة نقلت 12 راھبة أجنبیة من مدینة الحدیدة، غرب البلاد، إلى العاصمة صنعاء، بعد احتجزاھن مع عشرات آخرین في مستشفى دار السلام، للأمراض النفسیة والعصبیة، الذي حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكریة".
وأوضح المصدر أن "الراھبات المتطوعات من جنسیات مختلفة كن يعملن في مستشفى دار السلام، بمدینة الحدیدة، قبل أن اقتحامه من الحوثيين وتحويله إلى ثكنة".
من جھة أخرى أكد مصدر طبي أن "الراھبات الأجنبیات متطوعات في مستشفى دار السلام للأمراض النفسیة والعصبیة، بمدیریة الحوك، في الحدیدة منذ 8 أعوام".
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