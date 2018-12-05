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شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بـ«الأرطاوية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
لقي مواطن مصرعه، وأُصيب 5 آخرون بينهم رجل، و4 معلمات في حادث تصادم، اليوم الأربعاء بمدينة الأرطاوية التابعة لمحافظة المجمعة بالرياض.
وتلقت عمليات الدفاع المدني بمركز الأرطاوية بلاغاً بوقوع حادث تصادم قبل كوبري السحيمي باتجاه حفر الباطن، وعلى الفور تم تحريك الفرق لموقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارتين (الأولى شيفروليه، نقل 4 معلمات، والثانية فورد).
ونتج عن الحادث إصابة المعلمات الأربع وسائق السيارة الثانية بإصابات مختلفة، تم على إثرها نقل المعلمات لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الأرطاوية العام، وكذلك سائق السيارة الثانية.
وتمت عملية النقل عبر الهلال الأحمر، أما سائق المعلمات فقد تُوفي، وتم إخراج المعلمات والسائق من قبل الفرقة المباشرة للحادث، كذلك تم فصل بطاريات السيارات، وعمل تبريد لوجود بعض الأدخنة، وتسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص.
شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بـ«الأرطاوية» (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .