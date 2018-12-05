شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من مطار جدة لجميع شركات الطيران بشأن «الباور بانك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تنبيهاً لجميع شركات الطيران الوطنية والأجنبية، بالتأكيد على الموظفين بعدم السماح للمسافرين كافة، بحمل بنوك الطاقة (Power Bank)، وذلك داخل أمتعتهم المشحونة. وشددت إدارة المطار على أهمية إشعار المسافرين بهذا الإجراء، ويأتي ذلك وفقاً للوائح الدولية وإرشادات الأمن والسلامة، المتعلقة بالأمتعة المشحونة، حيث تفرض قيوداً على بطاريات الليثيوم، وحظر وضعها داخل الأمتعة المشحونة.

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