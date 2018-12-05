خليفة بن سلمان رئيسا لوزراء البحرين و3 أعضاء جدد بالحكومة

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، مرسوما ملكيا بتشكيل حكومة جديدة تضم 18 وزيرا بينهم 3 وزراء جدد، وهم وزراء شؤون الدفاع والمالية والرياضة.

وتضمن المرسوم الملكي إعادة تعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء.



كما تضمنت التشكيلة الحكومية 4 نواب لرئيس مجلس الوزراء احتفظوا جميعا بمناصبهم من التشكيل السابق، إضافة إلى تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.

وتضمن تشكيل الحكومة الجديد تعيين اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيرا لشؤون الدفاع، وذلك خلفا للفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة، وتعيين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني خلفا للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وتعيين أيمن توفيق المؤيد وزيرا لشؤون الشباب والرياضة خلفا لهشام بن محمد الجودر.

وقدم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني استقالة حكومته إلى ملك البلاد في 2 ديسمبر/كانون الأول، في خطوة إجرائية بمقتضى الدستور بعد تشكيل مجلس النواب (البرلمان) الجديد، قبل أن يعيد العاهل البحريني بتعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة في اليوم نفسه.

وفيما يلي تشكيل الحكومة الجديدة:

المادة الأولى



يعين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء

المادة الثانية

يعين كل من:

- الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء

- الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء

- السيد جواد بن سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء

- الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة

يعين كل من :

- السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزيراً لمجلس الوزراء

- الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية

- الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية

- الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم

- الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيراً للكهرباء والماء

- الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

- الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيراً للنفط

- الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني

- السيد عصام بن عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

- السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية

- السيد كمال بن أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات

- السيد باسم بن يعقوب الحمر وزيراً للإسكان

- السيد غانم بن فضل البوعينين وزيراً لشؤون مجلسي الشورى والنواب

- السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيراً للصحة

- السيد زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة

- السيد علي بن محمد الرميحي وزيراً لشؤون الإعلام

- اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيراً لشؤون الدفاع

- السيد أيمن توفيق المؤيد وزيراً لشؤون الشباب والرياضة

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .