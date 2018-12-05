برلمان العراق يفشل في التوافق على تشكيل الحكومة

فشل البرلمان العراقي، الثلاثاء، في التوافق على استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة، وتقرر تأجيل جلسته إلى الخميس المقبل.



وكانت كتلة "سائرون" النيابية التي يتزعمها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلنت، الثلاثاء، مقاطعتها لجلسة مجلس النواب العراقي الخاصة باستكمال الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي التي نالت ثقة المجلس في ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي خطوة "سائرون" اعتراضاً على مرشحي رئيس الوزراء العراقي وكتلة الفتح لشغل وزارتي الدفاع والداخلية.





على صعيد متصل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى "الخروج من نفق السجالات السياسية العقيمة"، حسبما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

وقال الرئيس العراقي: "استقبلنا ممثلين عن أهلنا من السماوة، واستمعنا للواقع المؤلم المقترن بالمحرومية والفقر ونقص الخدمات والبطالة".

وأضاف: "آن الأوان للخروج من نفق السجالات السياسية العقيمة، ودعم القرار الوطني لاستكمال تشكيل حكومة مهنية ومتوازنة تنطلق نحو تحسين الخدمات ورفع الحيف عن المواطنين".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد بدأ، الثلاثاء، جلسة خاصة لاستكمال التصويت على الوزارات الـ8 المتبقية من حكومة عبدالمهدي.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي أن الفقرة الثانية من جلسة المجلس التي بدأت بالانعقاد ستشهد التصويت على استكمال ما تبقى من التشكيلة الوزارية الجديدة. فيما لا تزال وزارتا الدفاع والداخلية محل خلاف بين كتلتي الفتح وسائرون.