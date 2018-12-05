ارتفع أسعار العملات الأجنبية مساء اليوم الاربعاء في صنعاء أمام العملة المحلية.

وقال صرافيون لـ الخليج 365، إن أسعار العملات الاجنبية مساء اليوم الاربعاء في صنعاء هي على النحو التالي:

شراء الدولار

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية بصنعاء "تحديث" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .