بيان عاجل يتهم الحكومة بعدم الاهتمام بمرضى الإيدز في مصر

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تناقش الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، حول عدم الاهتمام بمرضى الإيدز في مصر.

وقالت النائبة سلاف درويش لـ"الوطن"، إنها تقدمت بالبيان العاجل للبرلمان موجه لوزيرة الصحة إثر تحويل وزارة الصحة لحالة مصابة بالإيدز إلى إحدى المستشفيات العامة، ما تسبب في حالة من الرعب و"الهرج والمرج" رغم أن حالات الإيدز يجب إحالتها إلى مستشفى الحميات لوجود حجر صحي.

وأضافت سلاف درويش، أنها حاولت التواصل مع وزيرة الصحة بسبب تحويل الحالة للمستشفى والوزيرة لم ترد وطرح الأمر أيضا من قبل في لجنة الصحة، ولم ترد الوزيرة، مشيرة إلى أن وجود حالة إيدز بمستشفى عام يمثل خطورة كبيرة على نزلاء ورواد المستشفى.

وطالبت درويش، بالاهتمام بمرضى الإيدز لأنه، على حد قولها يجوز أن يكون بيننا مريض إيدز خاصة أنه يعيش بيننا أشخاص من جنسيات مختلفة.

بالإضافة للصورة الذهنية لمريض الإيدز الذي تدفعه لإخفاء مرضه حتى لو أخذ العدوى عن طريق انتقال الدم، وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا الأسبوع المقبل عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، من بينها العضو طارق فاروق متولي، عن سبل مكافحة انتشار مخدر الإستروكس.