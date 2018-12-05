دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Honor لمؤتمر Honor View 11 في 22 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Honor لعقد مؤتمر Honor View 11 في 22 من يناير من العام المقبل، حيث أرسلت الشركة دعوات عبر شبكة الإنترنت للإعلان عن المؤتمر.

لن تقدم شركة هواوي فقط إصدار جديد من الهواتف المميزة بكاميرة مدمجة في الشاشة، بل أن علامتها التجارية الفرعية Honor تتبنى أيضاً هذا التصميم العام المقبل، مع إصدار جديد من الهواتف الذكية ينطلق في باريس في 22 من شهر يناير.

وقد نشر اليوم Bhavya Siddappa من Honor، إعلان تشويقي على تويتر للدعوة للمؤتمر المرتقب، حيث من المتوقع أن تكشف رسمياً الشركة عن Honor View 11.

كما يكشف الإعلان التشويقي أيضاً على أن تصميم الهاتف المنتظر سيضم الكاميرة المدمجة في الشاشة في الجزء العلوي إلى اليسار من الشاشة.

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر Honor في باريس قبل إنطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للهاتف في برشلونة، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Honor View 11 هو الإصدار المتوقع الكشف عنه خلال المؤتمر، نظراً لإطلاق الإصدار الحالي Honor View 10 في شهر فبراير من العام الحالي.

يذكر أيضاً أن Bhavya Siddappa أشار في الإعلان التشويقي إلى أن الإصدار القادم يأتي مع ميزة تصوير بأعلى نقاء ووضوح، مع تسعير جيد للأسواق.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Honor لمؤتمر Honor View 11 في 22 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.