شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن عَددٌ كَبيرٌ من جمهور المُوسيقار مُحمّد الأمين، رفضهم القاطع للتزايد المُستمر في أسعار التذاكر والتي قَفزت من 50 جنيهاً إلى 70 جنيهاً، لافتين إلى أن الأمر يُعد استغلالاً لحُبِّهم لمطربهم.. وعَلّقَ آخرون على مسألة الأماكن الأسرية التي ظهرت مُؤخّراً وبلغت قيمة تذكرتها مئة جنيه، رافضين مَا يحدث، مُناشدين الجهات المُنظّمة بضرورة مُراعاة الوضع الاقتصادي حتى لا يضطروا لمقاطعة الحفلات الجماهيرية للفنان مُحمّد الأمين.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن ارتفعت تذاكرها من 50 إلى 70 جنيهاً .. جمهور مُحمّد الأمين يُهدِّد بمُقاطعة حفلاته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .