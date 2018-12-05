"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 55 من قوات التحالف والجيش اليمني

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" عن مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء، إن "قوات التحالف والجيش اليمني نفذوا بدعم من طيران التحالف زحوفات من كافة الاتجاهات باتجاه مدينة الدريهمي جنوب الحديدة".

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وحسب المصدر، فإن مقاتلي "أنصار الله والقوات الموالية للجماعة صدوا محاولات الزحف باتجاه مدينة الدريهمي، وكبدوا المهاجمين أكثر من 55 قتيلاً وجريحاً بينهم سودانيين".

في سياق متصل، ذكرت "المسيرة" أن "عملية هجومية شنتها جماعة أنصار الله والقوات الموالية لها استهدفت مواقع لقوات التحالف والجيش اليمني جنوب مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من قوات التحالف والجيش وإعطاب آلية".

إلى ذلك، نفذ طيران التحالف بقيادة السعودية 3 غارات خلف مستشفى الكويت في منطقة 7 يوليو شمال شرقي مدينة الحديدة، واستهدف بأخرى محيط فندق الاتحاد في ذات المنطقة.

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 12 آب/ أغسطس الماضي، السيطرة على مديرية الدريهمي بعملية عسكرية من عدة محاور على مواقع مسلحي "أنصار الله"، حسب موقع الجيش اليمني.