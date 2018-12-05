رئيس هيئة التسليح المصرية لـ"سبوتنيك": المشاركة الدولية في "إيديكس 2018" تخطت الحسابات

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وقال رئيس هيئة التسليح في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر لاحقا، إن عدد الشركات والوفود التي شاركت في المعرض تخطت الحسابات الموضوعة لهذا الحدث العالمي.
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وكانت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، قد نظمت معرض "إيديكس 2018"، والذي أقيم في الفترة 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية، على المستويين، الإقليمي والدولي، وهذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.
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