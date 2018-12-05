القاهرة/الخليج 365
أعلنت مصر، الأربعاء، توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تسليح مع 7 دول، على هامش معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية في القاهرة.
وأشار بيان للجيش المصري إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تسليح مع باريس، أبرزها مع شركة "نافال جروب"؛ لتنفيذ أعمال بناء وصيانة وتأمين لجميع الوحدات الفرنسية العاملة في البحرية المصرية.
كما تم توقيع اتفاقية مع الصين لتزويد مصر بطائرات موجهة بدون طيار، وأخرى مع إيطاليا بخصوص أجهزة رادار متطورة.
وأضاف البيان أن 4 عقود وُقعت مع بلغاريا، لتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية، و4 أخرى مع البرتغال والبوسنة وصربيا، لتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة.
وانطلقت أعمال معرض "إيديكس 2018" الدولي الإثنين، وتختتم الأربعاء، وهو الأول من النوعه في البلاد.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع 15 اتفاقية تسليح مع 7 دول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة انباء الاناضول وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة انباء الاناضول ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .