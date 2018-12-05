شكرا لقرائتكم خبر عن المصارف القطرية تواصل النزيف ومحاولات لتعويض خسائرها.. انفوجرافيك والان مع التفاصيل

تواصل المصارف القطرية النزيف، وسط محاولات لتعويض خسائرها. ووفق انفوجراف نشره "اليمن العربي" - بدأ مصرفان قطريان الدخول في مباحثات بعد فشل اندماج 3 بنوك قطرية. وطبقا للانفوجراف، "وصلت مباحثات الاندماج بين بنكي بروة وقطر الدولي الى مرحلة متقدمة". وبحسب الانفوجراف" فقدت بنوك قطر منذ يونيو 2017 ودائع بقيمة 40 مليار دولار أمريكي". وتدعن حكومة قطر مصارفها لتوقف تزيف خسائرها بعد نزوح واسع للودائع الخليجية. وأعلنت البنوك الثلاثة صراحة أسباب فشل الاندماج السابق بينهم بفعل المقاطعة العربية.

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