شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. تدشين 9 مشروعات جدد بالمملكة والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بالأرطاوية

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرون (بينهم رجل، و4 معلمات) في حادث تصادم، اليوم (الأربعاء) بالأرطاوية.

وتلقت عمليات الدفاع المدني بمركز الأرطاوية بلاغًا بوقوع حادث تصادم قبل كوبري السحيمي باتجاه حفر الباطن.

وعلى الفور تم تحريك الفرق لموقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارتين (الأولى شيفرولية، نقل 4 معلمات، والثانية فورد).

ونتج عن الحادث إصابة المعلمات الأربعة وسائق السيارة الثانية، بإصابات مختلفة تم على أثرها نقل المعلمات لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الارطاوية العام، وكذلك سائق السيارة الثانية.

وتمت عملية النقل عبر الهلال الأحمر، أما سائق المعلمات فقد توفى، وتم إخراج المعلمات والسائق من قبل الفرقة المباشرة للحادث.

وتم فصل بطاريات السيارات وعمل تبريد لوجود بعض الأدخنة، وتسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص.

إطلاق القمرين السعوديين "سات ٥أ" و"سات ٥ب".. الجمعة

أعلن مدير المركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية، المهندس ماجد المشاري، استعداد القمرين الصناعيين "سعودي سات ٥أ" و"سعودي سات ٥ب"، للإطلاق يوم الجمعة القادم.

وقال "المشاري" عبر حسابه على تويتر: "القمران (سعودي سات ٥أ) و(سعودي سات ٥ب) على متن الصاروخ (لونق مارش 2D) على منصة الإطلاق استعدادًا لإطلاقهما من قاعدة جيوغوان يوم الجمعة القادم في تمام الساعة ٧:١١ صباحًا بتوقيت السعودية".

الشورى يناقش تقرير "الهيئات".. وعضو يقترح دمج بعض أفرعها

عقد مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء) جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وناقش المجلس خلال الجلسة، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438-1439ه.

وطالب العضو علي التميمي بدمج بعض أفرع الهيئة ومراكزها في المدن الرئيسية لتقليل النفقات وزيادة عدد العاملين في الميدان. وأشار العضو عبد الله السعدون إلى أن دعم الهيئة لا يزال موجودًا حتى بعد التنظيم الجديد الذي أسند إليها تم اختصاصات جديدة، فيما إسناد بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى.

يُشار إلى أن المجلس يناقش في جلسته عددًا من الملفات المطروحة على جدول الأعمال، تشمل الاستثمار والصحة، والمياه والزراعة، فضلًا عن توثيق التعاون مع الحكومات الأخرى في مختلف المجالات.

تدشين 9 مشروعات للطرق في الشرقية بـ1.5 مليار ريال

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الاربعاء)، 9 مشروعات طرق لوزارة النقل في المنطقة بتكلفة تزيد على مليار ونصف المليار ريال، وبأطوال تزيد على 550 كلم، ضمن خطة للوزارة للارتقاء بمستوى الطرق في جميع مناطق المملكة؛ لتسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين والزائرين، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وشملت المشروعات المدشنة في المنطقة الشرقية تنفيذ الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بطول يزيد على 235 كلم، واستكمال بعض الطرق بالمنطقة ضمن المجموعة الثامنة بأطوال تزيد على 140 كلم، إضافة إلى مشروع الطريق الذي يربط طريق الرياض – الدمام السريع بطريق الظهران – العقير – سلوى مرورًا بطريق الظهران بقيق بطول يبلغ 7 كلم.

ومن بين المشروعات المدشنة كذلك، استكمال بعض الطرق بالمنطقة ضمن المجموعة العاشرة بأطوال تقارب من 23 كلم، إلى جانب مشروع الأعمال المتبقية لازدواج طريق عريعرة – الصرار – النعيرية (الجزء الأول) بأطوال لتزيد على 83 كلم.

كما تضمنت حزمة المشروعات الـ9، الأعمال المتبقية لاستكمال ازدواج طريق عريعرة- الصرار- النعيرية (الجزء الأول) بأطوال تقارب 48كلم، واستكمال وصلة شاطئ نصف القمر مع التقاطع مع طريق العزيزية بطول 3كلم مزدوج، وذلك بطول يزيد على 11كلم.

وشملت المشروعات التي تزيد تكلفتها على 1.5 مليار ريال، تنفيذ تقاطع مدخل قرية الوزية على طريق الهفوف – بقيق بطول يبلغ 1.3 كلم، وتقاطع رقم 3 ضمن مشروع استكمال الأعمال التكميلية للطريق الدائري بالأحساء (الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي) والمتضمن طريق خدمة و7 تقاطعات (المرحلة الأولى) بطول يبلغ 7 كلم.

وفيما يخص مناطق تنفيذ الـ37 مشروعًا الجاري العمل فيها فتشمل ثلاث مناطق؛ حيث تنفذ في كل من حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي بالمنطقة الشمالية، وحاضرة الدمام والجبيل والقطيف ورأس تنورة وبقيق بالمنطقة الوسطى، والأحساء والعديد وسلوى وحرض بالمنطقة الجنوبية.