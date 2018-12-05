شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يعلن: توطين نصف مليون وظيفة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح، إن الوزارة تهدف بالتعاون مع وزارة العمل لتوطين نصف مليون وظيفة بقطاع سيارات الأجرة بـ60 مدينة عبر تطبيقات توجيه المركبات، بجانب توطين مكاتب تأجير السيارات، مشيراً إلى أن المنصات الثلاث تهدف لتخفيف العبء على البنية التحتية ورفع كفاءة استخدامها دون حاجة للمصارف

بلغ عدد تطبيقات توجيه المركبات المرخص لها العاملة في المملكة أكثر من 12 تطبيقاً، حسبما كشفت وزارة النقل لافتةً إلى أنها تدرس طلبات ترخيص جديدة، كما تلقت طلبات من عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال النقل داخل المملكة.

أوضح ذلك وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وقال إن المجال مفتوح أمام الشباب السعودي للدخول في مجال النقل البري كسائقين، وأن المنصات الذكية الثلاث “بيان، وصل، ونقل” التي دشنتها الوزارة الاثنين الماضي، تهدف لرفع كفاءة النقل البري والطرق ورفع مستوى السلامة. حسب “الاقتصادية”

وأضاف أن 12 تطبيقاً لتوجيه مركبات الأجرة حصلت على الترخيص وتعمل حاليا داخل المملكة، وأن الهيئة تنظر عددا من الطلبات الجديدة، وستسمح للشركات التي تستوفي الشروط بالدخول إلى السوق، ومن بين الطلبات المقدمة للاستثمار في قطاع النقل طلبات من شركات أجنبية.

وكان وزير النقل بحث في مكتبه أمس الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت ووفد فرنسي مرافق له سبل التعاون بين المملكة وفرنسا في مجال النقل، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في مجال النقل بالمملكة.