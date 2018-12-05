واشنطن: تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة ومقلقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي- أ.ف.ب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن، واصفة تجربة طهران الصاروخية الأخيرة بأنها "خطيرة".

جاء ذلك وفقاً لما صرحت به السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في بيان وزع قبيل بدء جلسة مغلقة بهذا الشأن لمجلس الأمن.

وشددت هايلي على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض النظر في كل مرة تنتهك فيها إيران قرارات مجلس الأمن".

وقالت هايلي إن "تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة ومثيرة للقلق".





وطالبت هايلي مجلس الأمن بـ"إدانة جماعية" للتجربة الإيرانية الأخيرة، التي اعتبرتها واشنطن "خرقا" لالتزامات طهران.

وأشادت هايلي بموقف بريطانيا وفرنسا اللتين طالبتا بعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن، مشددة في بيانها أنه "في حال كان مجلس الأمن جديا في مسعاه ليفرض على إيران الالتزام بتعهداتها وتطبيق قراراتنا، عندها يتوجب علينا في أقل تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية".

كما اعتبرت أن هذه التجربة الأخيرة "كانت خطيرة ومقلقة رغم كونها لم تكن مفاجئة. فقد سبق وأن حذرت الولايات المتحدة العالم مرارا من المساعي المتعمدة لإيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتحدي المعايير الدولية".

واختتمت هايلي بيانها، قائلة: "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين كلما تجاهلت إيران بشكل فاضح قرارات مجلس الأمن".

كانت الولايات المتحدة شددت على أن التجربة الصاروخية الإيرانية التي أجرتها، السبت الماضي، تنتهك قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن، حيث يدعو هذا القرار إلى الإقلاع عن إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

وطلبت فرنسا وبريطانيا، الإثنين، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، لبحث ومناقشة تجربة إيران صاروخاً باليستياً متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيين.

وقالت فرنسا إنها قلقة من هذه التجربة التي اعتبرها بيان للخارجية الفرنسية أنها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، ولا تمتثل لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي.

وأكد جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني، أن التجارب الصاروخية الإيرانية "استفزازية وذات طبيعة تهديدية ومناقضة للقرار الأممي"، مؤكداً أن بريطانيا تصر على توقف مثل هذه التجارب.