ترامب لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية الممتدة على 90 يوما مع الصين التي تفاوض عليها مع نظيره الصيني شي جين بينغ، السبت، في بوينس آيرس لوقف النزاع التجاري مع واشنطن.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة أن "المفاوضات مع الصين بدأت، وفي حال لم تمدد، ستتوقف بعد 90 يوما من موعد العشاء الرائع والحار جدا مع الرئيس شي في الأرجنتين" الذي حصل في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن ترامب، مساء الأحد، أنّ بكين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية، وذلك غداة اتفاقه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بوينس آيرس على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، إنّ "الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة". وتبلغ هذه الرسوم حاليا 40%.

ولم يعقب ترامب إعلانه بتغريدات أخرى تشرح أي رسوم ستلغى وأي ستخفض.

في يوليو/تموز قامت الصين بخفض رسوم استيراد السيارات من 25 إلى 15%، ما شكل دفعا لمصنعي السيارات الأجانب الحريصين على زيادة نسبة المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتصاعدت الخلافات مع الولايات المتحدة هذا الصيف، وردت بكين بفرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 25%، ليرتفع إجمالي رسوم الاستيراد إلى 40%.

والعديد من مصنعي السيارات الأمريكيين يصنعون سياراتهم في الصين، ولكن بالنسبة إلى البعض أضرت تلك الرسوم بمبيعاتهم.

والأحد، أعلن البيت الأبيض أنّ ترامب وافق على أن يرجئ لمدة 90 يوما تنفيذ قراره بزيادة الرسوم الجمركية على نصف الواردات الصينية.

وقالت الرئاسة الأمريكية -في بيان الأحد- إنّ القرار الذي كان من المفترض أن يرفع اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار سنويا من الواردات الصينية، تم إرجاء تنفيذه لمدة 90 يوما، إفساحاً في المجال أمام توصل البلدين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وجاء في البيان أنه "إذا لم يتوصل الطرفان في نهاية هذه المدة إلى اتفاق فإن الرسوم الجمركية ستُرفع من 10 إلى 25%".