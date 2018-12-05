شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار جدة الأبرز.. عن ماذا بحث السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأربعاء، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

أمطار جدة

هطلت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مدينة جدة، فجر اليوم، ونتيجة للهطول شهدت المدينة ارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه في بعض الأحياء والطرقات؛ ما تسبّب في إعاقة حركة السير.

وتركزت شدة الأمطار على غرب المدينة وشمالها وشرقها، بينما كانت الحالة أخف في الناحية الجنوبية للمدينة.

كما شهدت معظم مدارس جدة غياباً جماعياً للطلاب والطالبات نتيجة الهطول الذي صادف ساعة الدوام الصباحية.

بنك التنمية الاجتماعية

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، مبادرة تمويلية جديدة عبر موقعه الإلكتروني بمسمى “آهل”، يقدم قروضاً تمويلية تصل إلى 60 ألف ريال بدون فوائد، وبفترة سداد 5 سنوات.

وقال مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، إن منتج “آهل” يهدف لضمان تمكين الأفراد والأسر من الحصول على الدعم المالي، الذي يمكنهم من تجاوز صعوباتهم المالية الآنية وتطوير مستواهم المعيشي، حتى يتسنى لهم لعب دور حيوي وإنتاجي في المجتمع.

وأكد الراشد أن البنك يحرص على مراجعة شروطه وأحكامه بصورة مستمرة، بهدف استحداث منتجات مناسبة تتوافق مع احتياجات جميع الفئات الاجتماعية المستهدفة، مضيفاً أن “آهل” يهدف لمساندة الأسر التي تزايدت مسؤولياتها الحياتية.

بدوره أوضح المشرف العام على التمويل الاجتماعي بالبنك فهد الخليوي، أن من مضى على إغلاق تمويله 5 سنوات يمكنه التقدم إلكترونياً بطلب عبر “آهل” للحصول على التمويل، في حال كان مستوفياً لشروط ولائحة التمويل الأسري، مؤكداً أن التمويل في “آهل” يصل لـ60 ألف ريال، وبقروض ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهراً.

دعاء المطر

هناك فضل للدعاء أثناء سقوط المطر، ورجاء إجابته، و الدعاء الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بلغه الصحابة، والتابعين.

وقد جاء فى حديث سهل بن سعد مرفوعا: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ( ثنتان ما تردان : الدعاء عند النداء، وتحت المطر)، كما ورد عدد من الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، خلال أوقات المطر، ومن أبرز تلك الأدعية: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد المطر قال:(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ).

جامعة جازان وظائف

أعلنت جامعة جازان عن نتائج الوظائف الادارية لديها للعام 1440 - 1349 ، عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت لجميع المتقدمين لديها .

وطالبت الجامعة من جميع الصادرة اسمائهم بضرورة التوجه للجامعة واحضار صورة للهوية الشخصية والمؤهلات الاجتماعية، وشهادات العلمية والخبرات مصدقة من وزارة العمل واحضار مايلزم من اوراق التأمينات الاجتماعية، وصورة من الدورات ان وجدت .