شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 مسلحين من طالبان شمال أفغانستا والان مع التفاصيل

قُتل ثلاثة من مسلحي طالبان خلال عملية أمنية نفذتها قوات كوماندوز أفغانية بإقليم فارياب شمال أفغانستان ، طبقًا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني في الشمال في بيان، إن قوات الكوماندوز الأفغانية نفذت عملية في منطقة جارزيوان بإقليم فارياب ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين.

وأضاف البيان أن قائدًا محلًيا لطالبان كان من بين هؤلاء القتلى واثنين من رفاقه. وتابع فيلق شاهين 209 أن مسلحين آخرين تعرضا أيضًا لإصابات خلال نفس العملية التي نفذتها قوات الكوماندوز.