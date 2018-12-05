الان تتابع عطل بـ”فيسبوك” يمنع الدخول أو تغيير كلمة المرور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365 شهد موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عطلا جديدا، اليوم (الأربعاء)، إذ رصد عدد من المستخدمين خروج حساباتهم بشكل تلقائي. كما وثق المستخدمون عدم تمكنهم من تسجيل الدخول، لتظهر رسالة بعنوان “حدث خطأ.. حاول مرة أخرى”. كما منع العطل المستخدمين من تغيير كلمة المرور، لتظهر رسالة بعنوان “لا يمكن تغيير كلمة المرور لسبب غير معروف”.

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