الكشف عن مكان زعيم داعش

كشف الجنرال كينث ماكينزي المرشح لتولي القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط ، أن زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي لم يعد يمثل تهديد أوخطر لأنه أصبح رجل ” مرعوب ” يجري هرباً في الصحراء على الحدود بين العراق وسوريا للنجاة بحياته بحسب قوله .
وقال ماكينزي خلال جلسة في مجلس خدمات القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن ” بغدادي ” في مكان ما قرب نهر الفرات على حدود سويا والعراق يحاول النجاه بنفسه وطالما الوضع كذلك فلا داعي للتخطيط لهجومه مضيفاً : ” إنه يعيش قلقاً حول ما إذا كان سيموت في الساعة القادمة أو بعدها أو قبله ” .
الجدير بالذكر أن ” البغدادي ” من أكثر الإرهابيين المطلوبين من قبل واشنطن، وبخاصة منذ إعلان نفسه خليفة في سوريا والعراق في يونيو 2014.
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