"واتساب" تحذر مستخدميها من خدعة خطيرة

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كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة "واتساب" تحذيرًا جديدًا مما وصفه بالتهديد الأخطر على هواتف مستخدميه.

ووفق ما ذكر موقع "سوفتونيك" التقني، أشارت "واتساب" إلى أن الخطر يتمثل في خدعة انطلقت في المرة الأولى منذ عامين، وتحديدًا عام 2016.

ويمتثل هذا الخطر، في طرح نسخة مزيفة من "واتساب"، يطلق عليها "واتساب الذهبي"، والذي يطرح للمستخدمين على أنه يقدم تقنيات وخدمات غير مسبوقة للمستخدمين.

ولكن "واتساب" حذرت أنه بمجرد تحميل التحديث المزيف، فجميع بياناتك وهاتفك ستكون مهددة من قبل مجموعة الـ"هاكرز"، التي أطلقت ذلك التطبيق المزيف.

وانتشرت مجددًا رسالة فيديو بعنوان "مارتينيللي"، والتي تقدم لمستخدمي "واتساب" رسالة دعائية لتطبيق "واتساب الذهبي" والذي بمجرد فتحه أو تحميل رابط "واتساب الذهبي" يتم تثبيث فيروس على هاتف الضحية.

وقالت "واتساب" إن أي فيديوهات أو تطبيقات يطلب منك تحميلها يدويًا عن طريق تنزيل ملف بامتداد APK، هي برامج مزيفة، ويمكن أن تسبب ضررا كبيرا لهاتفك.