دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية جديدة لهاتف vivo NEX 2 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث الصور الحية لهاتف vivo NEX 2 المرتقب، والتي تكشف عن تصميم الهاتف بشكل أوضح مع الشاشة الثانوية والإضاءة RGB، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ينطلق إصدار vivo الجديد NEX 2 رسمياً خلال أيام، إلا أن التسريبات المصورة التي تكشف عن مواصفات وتصميم الهاتف تستمر في الإنتشار على شبكة الإنترنت.

وتستعرض التسريبات المصورة الحية لهاتف NEX 2 اليوم تصميم الهاتف مع الشاشة الثانوية، كما تكشف عن اثنان من الألوان المميزة لهذا الإصدار.

هاتف NEX 2 يظهر أيضاً بتصميم يضم حواف نحيفة في الشاشة الأمامية، بينما تأتي الشاشة الثانوية في الهاتف بحجم أصغر، لدعم الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية، مع شعار الشركة الذي يظهر في الجزء الخلفي، مع حلقة مميزة بإضاءة RGB.

وقد جاء هاتف NEX S العام الماضي بلون واحد فقط وهو الأسود، بينما ينطلق إصدار هذا العام باثنان من الألوان، إلا أن الألوان لا تشغل الكثير من تصميم الهاتف حيث تظهر في الإطارات فقط.

ومن المقرر أن يضم هاتف NEX 2 منفذ USB-C في الجزء السفلي للهاتف، كما يأتي أيضاً بمدخل سماعات 3.5مم في الجزء العلوي من تصميم الهاتف، ومن المتوقع أن يقام مؤتمر للإعلان الرسمي عن الهاتف في 11 من شهر ديسمبر الجاري.

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هذا الموضوع صور حية جديدة لهاتف vivo NEX 2 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.