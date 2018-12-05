مدعي عام إسطنبول يطلب اعتقال عسيري والقحطاني في قضية خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images/AFP/F.Nureldine Provided by Deutsche Welle

طلب مدعي عام إسطنبول إصدار مذكرتي توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني، المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للاشتباه بانهما "ضمن المخططين" لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

قال مسؤولان تركيان اليوم الأربعاء( الخامس من ديسمبر/كانون الأول) إن المدعي العام لإسطنبول أصدر مذكرتين لاعتقال مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إنها أطلعت على طلب النيابة.

وأضاف المسؤولان أن المكتب خلص إلى أن هناك "اشتباها قويا" بأن القحطاني، وهو مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، وهو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال أحد المسؤولين التركيين "تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميا ضدهما".

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وأقالت السعودية القحطاني وعسيري من منصبيهما في أكتوبر تشرين الأول. وكانت النيابة السعودية قد أعلنت أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".

ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، دب أ)