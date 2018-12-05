بعد "اللغة العربية" جون بولتون يتحدث عن "العنف الإباحي" في حادثة خاشقجي

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استخدم مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، مصطلح "العنف الإباحي" خلال إجابته على سؤال حول إذا ما كان استمع للتسجيلات التركية لجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وفي تفسير المصطلح الذي استخدمه بولتون، إن "العنف الإباحي" يعني "غير المقبول أخلاقياً" أو "غير المقبول في المجتمع" أو غير الصحي بقدر ما أن الصور الإباحية هي غير صحّية".

وقال بولتون خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض إنه "لا يفهم افتتان الناس بمعرفة إذا ما كان استمع إلى التسجيلات التركية أو لا" مضيفاً "أن هذه التسجيلات يتم الاستماع إليها من قبل الخبراء والمختصين الذين يعملون في قطاع الأمن الجنائي".

بولتون متسائلاً عن السبب وضع الضغط عليه للاستماع إلى التسجيلات التركية

وكانت تركيا قد سلّمت الاستخبارات الأميركية سابقاً أشرطة تقول إنها تحتوي تسجيلات صوتية لعملية قتل الصحافي السعودي الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة الأميركية، وقتل في الثاني من تشرين الأول – أكتوبر من العام الحالي.

في الأيام الأخيرة، أكدت عدة وسائل إعلام أميركية أن تقريراً سرياً صادراً عن وكالة الاستخبارات المركزية يؤكّد تورّط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة القتل.

ويقول التقرير إن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

غياب هاسبل يغضب مجلس الشيوخ

في الأسبوع الفائت، غابت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، إضافة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، عن جلسة في مجلس الشيوخ مخصصة لهذا الموضوع، ما أثار غضب ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء.

إذ هناك مطالبات بالاستماع إلى الشرائط وإطلاع السياسيين عليها.

وقامت هاسبل بإطلاع قادة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، واللجنة التابعة للقوات المسلحة، على مجريات التحقيق الذي تخوضه "سي آي إي" حول مقتل خاشقجي، صباح أمس الثلاثاء.

السيناتور كوركر عن بن سلمان: لو أنه مثُل أمام محكمة لتمّت إدانته في نصف ساعة !

كانت الجلسة التي جمعت هاسبل بأعضاء من مجلس الشيوخ واللجنة العسكرية جلسة مغلقة.

في أوّل تصريح بعد انتهائها، تحدث السيناتور الجمهوري بوب كوركر مؤكّداً أن لديه "صفر أسئلة (متيقن بشكل كامل) أن ولي العهد السعودي خطط وأمر بقتل خاشقجي".

وأضاف كوركر "لو مثل (محمد بن سلمان) أمام محكمة، لن تتطلّب إدانته أكثر من نصف ساعة".

أما تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فتوافقت مع تصريحات كوركر. غراهام قال "يجب أن تكون أعمى بشكل كامل كي لا تتوصل إلى الخلاصة التي تقول إن كل ذلك تمّ تحت إشراف وإدارة ولي العهد السعودي.

ووصف غراهام بن سلمان بالمهووس والخطير.

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كان بولتون قد قال الأسبوع الماضي إنه لم يستمع إلى التسجيلات التركية لأنه لا يفهم اللغة العربية، رداً على سؤال متعلّق بهذا الأمر.

وسأل بولتون في مؤتمر صحفي أقامه الأسبوع الماضي أحد الإعلاميين بقوله: "لمَ يجب عليَّ الاستماع إلى التسجيلات؟ ماذا سأفهم منها برأيكم؟ أنا لا أتحدث العربية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نفى ما جاء في بعض التقارير حول "تخطيط الملك سلمان وولي العهد السعودي لاغتيال الصحافي جمال خاشقجي".

وفي بيان أصدره البيت الأبيض في العشرين من تشرين الثاني – نوفمبر الفائت، قال ترامب إن "وكالة الاستخبارات تتابع التحقيقات في القضية ومن الممكن أن يكون ولي العهد السعودي على علم سابق بالمأساة – وقد يكون على علم، وقد لا يكون!"

وأضاف ترامب أن الأمر يتعلّق بالولايات المتحدة الأميركية وأولوياتها مذكراً بالمصالح التي تجمع بلاده بالسعودية، ومؤكداً أنه لن يدمر اقتصاد العالم ولا اقتصاد الولايات المتحدة.