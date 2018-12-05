محاكمة محافظ مصري استولى على عشرات الملايين

دبي - بواسطة محمد فارس قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر، الأربعاء، إحالة محافظ المنوفية الأسبق هشام عبد الباسط، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتربح غير المشروع جراء أموال قيمتها 58 مليون جنيه مصري.

وأوضح قرار الجهاز أن المتهم استولى لنفسه بغير حق على أكثر من ٢٧ مليون جنيه من أموال المحافظة، عقب أن اتفق مع متهمين آخرين على طرح ٤ عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة. © Sky News Screen Grab هشام عبد الباسط

بعد ذلك أمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ المنوفية الأسبق جرى القبض عليه متلبسا بتقاضي رشوة واحيل للمحاكمة الجنائية.