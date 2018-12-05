شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود أنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى إن إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود أنفاق على الحدود المشتركة بين البلدين. واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بحفر أنفاق عبر الحدود وشنت عملية أمس الثلاثاء للكشف عنها وتدميرها.

ونقل بيان من المكتب الإعلامى لبرى عنه القول خلال اجتماع مع قائد الجيش وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "الرواية مشكوك فيها بالطبع، وقد طالب لبنان بالإحداثيات حول الموضوع المتعلق بالمزاعم الاسرائيلية. ولم نتلق أى شئ عن هذه الإحداثيات وهل فعلا هى موجودة هذه الانفاق أم لا".