شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أسلحة الإرهابيين المصادرة فى سوريا بمدينة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الصحفى للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، أنه تم عرض أسلحة الإرهابين التى استولت عليها القوات الروسية فى مدن سورية خلال عملياتها العسكرية هناك، وذلك بمدينة (سامارا) الروسية.

وذكر بيان للمكتب الصحفى، اليوم الأربعاء، أن معرضا للأسلحة التى تم مصادرتها فى سوريا، افتتح اليوم فى متحف "ألابينا" بمدينة سامارا.

وأوضح البيان أن هذه الأسلحة كان يستخدمها الإرهابيون فى سوريا.. لافتا إلى عرض أكثر من 40 قطعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من هؤلاء الإرهابيين المسلحين.. وأشار إلى أن العديد من هذه الأسلحة أجنبية الصنع، من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا ودول أجنبية أخرى، وكذلك أسلحة يدوية الصنع.