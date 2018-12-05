جهاز الأمن: الحكومة قطعت شوطاً في إنهاء التمرد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق جلال الدين الشيخ الطيب، أن الحكومة قطعت شوطاً مقدراً في إنهاء التمرد، وأشار إلى الجهود الرامية لمعالجة مشكلة الاقتصاد عبر برنامج سينفذ خلال العامين القادمين بالتركيز على التوسع في زراعة القمح.

وأعلن الشيخ أمس، أن اللقاء الذي تم بين الحركات المسلحة وحكومة جنوب السودان وما توصلوا إليه من رؤى ستطرح في محادثات السلام الأسبوع القادم، وأكد أن الأطراف كافة تعي سلبيات الحرب وإفرازاتها وأنها ستعمل على الاستفادة من التجارب السابقة.

واطمأن الفريق جلال الدين على مجمل الأوضاع الأمنية والسلام والاستقرار وعمليات الحصاد والعائدين من دول الجوار لولاية النيل الأزرق، وعقد اجتماعاً مشتركاً مع لجنة أمن وحكومة الولاية برئاسة وزير الإنتاج والتنمية الاقتصادية يوسف الطيب الوالي المكلف، بحضور رئيس الجهاز القضائي وقيادات جهاز الأمن بالولاية.

وفي سياق متصل، وصل الشيخ ولاية النيل الأبيض، وفور وصوله حاضرة الولاية ربك انخرط في اجتماع مع الوالي أبو القاسم بركة، تناول مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واطمأن على الأوضاع بالنيل الأبيض خاصة ما يتعلق بالاستقرار المجتمعي ونجاح الموسم الزراعي الصيفي ومجمل الترتيبات للموسم الشتوي.

ووصف الشيخ النيل الأبيض بالولاية المهمة والإستراتيجية، وأكد أنها تجد العناية الخاصة في كل الترتيبات الأمنية على مستوى المركز نسبة لظروفها الاستثنائية لاستضافتها معسكرات اللاجئين بالإضافة لأنها ملتقى طرق ومعبر رئيسي للحدود مما يشكل أسباباً واقعية لرعايتها وسد كل الثغرات الأمنية بها.

الشروق