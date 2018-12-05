مسؤول: المشاورات اليمنية في السويد تمتد من 7 إلى 14 ديسمبر الجاري

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موسكو- سبوتنيك. وقال العواضي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "المشاورات من 7 إلى 14 ديسمبر حسب الرسالة التي تلقتها الحكومة اليمنية من المبعوث الدولي".
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ولفت المسؤول إلى أن الوفد الحكومي ملتزم بتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي بما يتعلق "بالتمسك بالمرجعيات السلام الثلاث".
وكانت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، قد أعلنت أمس وصول وفد صنعاء التفاوضي، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية.
كما أعلن مستشار الرئيس اليمني، عضو وفد الحكومة للمفاوضات، عبد العزيز الجباري، أن وزير الخارجية، خالد اليماني، سيرأس وفد الحكومة إلى مشاورات السويد، معربا عن استعداد الحكومة اليمنية للسلام.
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