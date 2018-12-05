محكمة مصرية تعاقب مرشد "الإخوان المسلمين" بالسجن المؤبد

القاهرة — سبوتنيك وتعود وقائع القضية لعام 2013، عندما تصدت عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" للمتظاهرين، في يومي 30 يونيو/ حزيران و1 يوليو/ تموز، في محيط مكتب الإرشاد، حيث أدت الصدامات لمصرع وإصابة عدد من المتظاهرين.

Amr Nabil

وأدانت المحكمة المتهمين بالتحريض على القتل والإرهاب، فيما برأتهم من تهم القتل والشروع فيه وحيازة مفرقعات، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما وجهت المحكمة للمتهمين من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم المرشد ونائبه، خيرت الشاطر، و7 آخرين، الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد بمقابل مالي، حيث وعدوهم بأداء فريضة العمرة وأمدوهم بالأسلحة.

كما برأت المحكمة عددا من قيادات الجماعة في هذه القضية، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى الجنائية تجاه المرشد العام السابق للجماعة محمد مهدي عاكف بسبب وفاته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، معتز خفاجي، سبق وأصدرت حكما في فبراير/ شباط 2015 بمعاقبة 4 من أعضاء الجماعة بالإعدام شنقا ومعاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء "الإخوان المسلمين"، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، قبل أن تعدل صيغة الاتهامات في إعادة المحاكمة بناء على طعن تقدم به المتهمون.