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وعرضت الإمارات عدد من منتجاتها العسكرية التي يتم تصنيعها محليا، ومنها الطائرة "بي 250" متعددة المهام.
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ولفت إلى أن هيكل الطائرة مصنوع من ألياف الكربون، وأن الطائرة مخصصة لمهام الدعم الجوي القريب في المعارك، إضافة إلى مهام التدريب الأساسي المتقدم.
ويشارك في المؤتمر حوالي 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 370 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.
شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة "إيديكس 2018"...دولة عربية تعرض قمرة قيادة الطائرة "بي 250" (صناعة محلية) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .