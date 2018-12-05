وقال قائد وحدة العمليات الخاصة إن "الحرس الوطني يواصل نهج التطوير والتحديث المستمر وفق توجيهات الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني". وتابع سلمان بن محمد بن عيسى أن "تنفيذ هذا التمرين بنسخته الثالثة امتدادا للنسخة الأولى والثانية من التمرين المشترك "بدر 1 وبدر 2 " والذي نفذت معاضل التمرينين في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بينما يتم تنفيذ تمرين بدر 3 في مملكة البحرين.

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني لتنفيذ تمرين "بدر 3" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .