6 جرحى من القوات الحكومية اليمنية في غارة خاطئة للتحالف

القاهرة — سبوتنيك أفاد مصدر عسكري، في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني شن هجوما واسعا بإسناد من طيران التحالف على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في الحمة السوداء بجبهة قانية في الوهبية وتمكنوا من السيطرة على عدد منها.

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وأضاف المصدر أن طيران التحالف شن غارة على موقع عقب سيطرة الجيش اليمني عليه، ما أسفر عن إصابة ستة جنود بجراح متفاوتة.

وينفذ "التحالف العربي"، منذ 26 مارس/ آذار 2015، غارات جوية على مواقع "أنصار الله"، دعما لقوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والساعية لاستعادة مناطق سيطر عليها مسلحو الجماعة، في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وجراء العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، يمثلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية؛ فيما قتل وجرح الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين، نتيجة للغارات الجوية للتحالف، والقصف المدفعي المتبادل بين طرفي النزاع.