أمير الكويت يبحث مع السراج استقرار ليبيا

الكويت / محمد عبدالغفار / الخليج 365

بحث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تحقيق الأمن والاستقرار بالبلد الأخير.

جاء ذلك لدى استقبال أمير الكويت السراج في قصر بيان بمحافظة حولي (جنوب)، بحضور رئيس وزراء الكويت جابر الصباح.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ناقش الجانبان الأوضاع في ليبيا، والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلد بما يحفظ سيادة ووحدة أراضيه".

كما بحث الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز التضامن ووحدة الصف العربي، في سبيل مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.

والليلة الماضية، وصل السراج الكويت، في زيارة رسمية تعتبر الأولى له للبلاد، وتستغرق يومين.

