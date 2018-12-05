التعليم: شقيق طالب يعتدي على وكيل مدرسة بـ #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

قال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، اليوم (الأربعاء): إنَّ وكيل مدرسة ابتدائية تعرَّض لاعتداء من قبل شقيق أحد طلاب المدرسة بعد محاولته الاستئذان لطالبين وعدم الموافقة له. مؤكدًا استقرار حالة الوكيل الصحية.

وأضاف أنَّ الجهات الأمنية تباشر متابعة القضية وتبحث عن الجاني، فيما أمر المساعد للشؤون التعليمية بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات القضية، ورفع تقرير مفصَّل عن الواقعة لاستكمال إجراءاتها.