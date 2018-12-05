مصرع سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بـ #الأرطاوية

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرون (بينهم رجل، و4 معلمات) في حادث تصادم، اليوم (الأربعاء) بالأرطاوية.

وتلقت عمليات الدفاع المدني بمركز الأرطاوية بلاغًا بوقوع حادث تصادم قبل كوبري السحيمي باتجاه حفر الباطن.

وعلى الفور تم تحريك الفرق لموقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارتين (الأولى شيفرولية، نقل 4 معلمات، والثانية فورد).

ونتج عن الحادث إصابة المعلمات الأربعة وسائق السيارة الثانية، بإصابات مختلفة تم على أثرها نقل المعلمات لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الارطاوية العام، وكذلك سائق السيارة الثانية.

وتمت عملية النقل عبر الهلال الأحمر، أما سائق المعلمات فقد توفى، وتم إخراج المعلمات والسائق من قبل الفرقة المباشرة للحادث.

وتم فصل بطاريات السيارات وعمل تبريد لوجود بعض الأدخنة، وتسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص.