بنك_التنمية: هذه طريقة الحصول على 60 ألف ريال بلا فوائد

صحيفة الخليج الالكترونية

طرح بنك التنمية السعودي منتجًا تمويليًا جديدًا يتيح للمواطنين الحصول على تمويل يصل إلى 60 ألف ريال بلا فوائد وبفترة سداد تصل إلى 5 سنوات باسم آهل .

وحول الخدمة الجديدة قال بنك التنمية : ” إن آهل مــنتــج تمـويــلــي اجتماعــي يُقدم لمسانـــدة الأسر التي تزايدت عليـــــهــم المسؤوليات الأسرية”.

وأوضح بنك التنمية أن العملاء المؤهلين للحصول على هذا المنتج يشملون الرجال سواء كانوا موظفين أو متقاعدين كما يشمل النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات.

وقال بنك التنمية إن المستحق لقرض آهل هو المقترض الذي أتم مدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق في الوقت الحالي.

وأفاد بنك التنمية بأنه بالإمكان الحصول على القرض لمرات متكررة وذلك حسب الشروط التي يضعها البنك.

وحول القروض وإمكانية الحصول عليها من خلال منتج “آهل” قال البنك إنها تشمل قروض الأسرة، الترميم، الفئات الخاصة.

ويمكن التسجيل الإلكتروني للحصول على هذه الخدمة حيث يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في ” أبشر” من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد لكي تستفيد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.

والمعروف أن بنك التنمية الاجتماعية تأسس عام 1391هـ وقد تركز نشاط البنك في بداية تأسيسه على القروض الاجتماعية ثم توسع البنك في أنشطته حيث شملت القروض المهنية لتكون جنبًا إلى جنب مع القروض الاجتماعية.

ورغبة من القيادة الرشيدة في تنويع نشاط بنك التنمية وتطوير أعماله فقد صدر نظام البنك الجديد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/34 و تاريخ 1427/6/1 هـ ملغيًا بذلك نظام البنك السابق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/44 و تاريخ 1391/9/12 هـ .. ليكون البنك من الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة لمواطني هذا البلد المعطاء لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة وقد تبنى البنك استراتيجيات وخططًا لتطوير هذا القطاع وتسهيل وتسريع عملية الإقراض من خلال برنامج مسارات.وفقا لـ”الرياض”.