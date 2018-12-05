تعرف عليها.. بدائل طبيعية لـ #القهوة تخلصك من التوتر وتحسن مزاجك

صحيفة الخليج الالكترونية

إذا كنت لا تُحب احتساء القهوة أو تريد بدائل صحية أكثر قيمة وفائدة غذائية يمكنك أن تجرب هذه المشروبات التي تساعد على منحك الطاقة وتخلصك من التوتر والقلق وتشعرك بالاسترخاء، في هذا التقرير نتعرف على 4 مشروبات تمنحك الطاقة وتخلصك من التوتر، بحسب موقع”Health line”.

الزنجبيل لشحن عقلك والتخلص من الإجهاد

الزنجبيل له فوائد عديدة، حيث يحتوي على 14 مركباً له خصائص مضادة للأكسدة، وتساعد هذه المركبات على تحسين الوظائف الإدراكية لدى النساء في منتصف العمر، وحماية الدماغ ضد الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي، وتحسين وظائف المخ.

وقد أشارت الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يؤثر على مستويات السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج، ويمكن أن يعالج ويقلل من القلق بنجاح مثل أدوية البنزوديازيبين.

والزنجبيل الطازج يساعدك للحصول على جرعة من مضادات الأكسدة القوية ويمكنك شربه ساخناً أو بارداً.

خل التفاح يحسن الطاقة

خل التفاح له تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم، مما يساعدك في الحفاظ على الطاقة ويقلل التعب والإرهاق، كما يحتوي خل التفاح أيضاً على معادن أساسية مثل البوتاسيوم، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بمستويات الطاقة لدينا، كما أنه قد يساعد على تعزيز الصحة العامة.

قم بخلط خل التفاح إلى الماء الدافئ أو البارد أو حاول صنع شاي خل التفاح، ولا تتناول جرعات كبيرة من خل التفاح لأنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي، وتآكل مينا الأسنان، وحروق في الحلق.

الكركم لتحسين الصحة النفسية

ربطت العديد من الدراسات بين الكركمين، المركب النشط الموجود في الكركم، وبين علاج القلق والاكتئاب ويرجع ذلك إلى تعزيز مستويات السيروتونين والدوبامين في المخ، ويساعد في تخفيف القلق والاكتئاب وقد يكون بنفس فعالية مضادات الاكتئاب.

إذا شربت 1000 ملليجرام يومياً من مشروب الكركم لمدة ستة أسابيع، فقد تبدأ في الشعور بالفرق وتحسن صحتك النفسية والعقلية.

عشبة الأشواجاندا لتنشيط الجسم والمخ

من الأعشاب الطبية وتسمى أيضاً بالجينسينج الهندي، وهو يقلل من هرمون التوتر في الجسم ويخفف من القلق يمنع التعب المرتبط بالإجهاد اليومي، يمكنك شرب كوبين في من الأشواجاندا لمدة شهر حتى تشعر بالتأثير.