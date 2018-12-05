الشورى يطالب #الهلال_الأحمر بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مجلس الشورى مجدداً على قراره السابق الذي يطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية، كما دعا الهيئة للتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي، وتكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية في كافة مناطق المملكة، وطالب الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل.

وأقر المجلس اليوم الأربعاء توصيات على التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة وطالبها بتشديد الرقابة على الغابات والمناطق النباتية لمنع الاعتداء على الأشجار والنباتات حفاظاً على البيئة الخضراء، واستكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة التسربات في شبكات المياه وإعطاء أولوية للأحياء الأكثر تضرراً

يطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم إنشاء مراكز لبيع بذور زراعية ذات الجودة العالية، كما طالب بدراسة ضم جميع الجهات المسؤولة عن البيئة في جهة واحدة تحت مسمى وزارة البيئة، وتوفير أعلاف الماشية بكميات كافية وبسعر مناسب تضمن عدم تأثر مربي الماشية من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، ودعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة نسب الإنجاز المتحققة في مبادرات برامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة، و إيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وطالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بإطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد على الأساليب الحديثة، وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، ودعا المجلس الوزارة بإنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه.

وفي شأن آخر، وصوت أعضاء الشورى على تعزيز مكانة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عالمياً, عن طرق عقد المؤتمرات الدولية وزيادة الاتفاقات مع الأرشيفات العالمية الكبرى, بما يثري أرشيفات المركز ويحسن أداءه ويصحح الوثائق والمحفوظات المغلوطة عن المملكة

يطالب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستفادة من إمكانات الهيئة بحفظ وحماية الوثائق الإلكترونية المؤرشفة بما يضمن حمايتها من التسريب والتشويه والتحريف والهجمات الإلكترونية، ودعا إلى دعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مادياً بشرياً بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه، وطالب بإحداث بناء مستقل للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية, ويكون الوصول إليه سهلاً وميسوراً عوضاً عن مقره الحالي، كما أقر توصية لتنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة.

وكان المجلس قد وافق في متسهل جلسته على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، ويأتي مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة بأن يصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية على مستوى العالم.