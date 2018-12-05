شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إنطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن الأقمار الصناعة السعودية الجديدة والان مع التفاصيل

أعلن مدير المركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية، المهندس ماجد المشاري، استعداد القمرين الصناعيين "سعودي سات ٥أ" و"سعودي سات ٥ب"، للإطلاق يوم الجمعة القادم.

وقال "المشاري" عبر حسابه على تويتر: "القمران (سعودي سات ٥أ) و(سعودي سات ٥ب) على متن الصاروخ (لونق مارش 2D) على منصة الإطلاق استعدادًا لإطلاقهما من قاعدة جيوغوان يوم الجمعة القادم في تمام الساعة ٧:١١ صباحًا بتوقيت السعودية".

القماران الصناعيان من صنع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أول قمران صناعيان، ليكون بهذا الصنع إنجاز جديد يحسب للملكة العربية السعودية وذلك كونه بخبرات وطنية وفي معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية طُوِّر وصنع هذين القمرين ليكونا الجيل ثاني من الأقمار الصناعية الأعلى دقة في الاستشعار عن بعد.

والجدير بالذكر أن القمران نجحا في كافة الاختبارات وذلك وفق المعايير العالمية في معامل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والقمران يعدان الأكبر حجما وكل ذلك جرى على أيدي سعودية من أبناء وبنات هذا الوطن تحت شعار "مثل مانملك أرضنا نملك فضائنا".

وقام على هذا الإنجاز أكثر من ١٢٠ سعودي‬ وسعودية وخبير وخبيرة ومختص ومختصة في مجالات الميكانيكا، الاتصالات، الهندسة الرقمية، الطاقة، أنظمة التحكم، البرمجة، هندسة النظم والبصريات طوروا وصنعوا سعودي سات ٥ وذلك وفق رؤية ٢٠٣٠.

ويقدم ‫سعودي سات‬ ٥خدمات الاستشعار عن بعد للجهات الحكومية في السعودية، من خلال توفير الصور الفضائية ذات الجودة العالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في هذا المجال لينضم القمران سعودي سات٥‬ إلى سلسلة النجاحات التي حققتها ⁧‫السعودية⁠ ⁠‬⁩ في مجال الفضاء وتطوير وتصنيع الأقمار الصناعية حيث أطلقت ‪مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ عام ٢٠٠٠م ثلاثة عشر قمرًا صناعياً.

‏ويعد هذا الإنجاز الوطني إمتدادًا للدعم السخي الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير من قيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم المحتوى المحلي في مجال علوم ⁧الفضاء وتحقيقيا لرؤية ٢٠٣٠