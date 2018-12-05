شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة على محافظة تيماء والان مع التفاصيل

هطلت اليوم, أمطار متوسطة على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها شملت مركز الكتيب وضواحيه المصبح وجبل أكباد والشليل والجلعب والطرائف وأبا المغير ونواحات وجبل عرنان وبقرات وطعس أبو غضاه وجبل حلون، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز الحزم شملت ام رجوم والأمغر ورقيبه والشقيق وحزم الجمل.

كما هطلت أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز ابيط شملت ابيط النخيل والشبكة وأمليح والمفازة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.