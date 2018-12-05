شكرا لقرائتكم خبر عن الهنود يرفعون شعار "المكيف حق للجميع" والان مع التفاصيل

لطالما حارب الهندي راتان كومار حرارة الصيف في بلاده بما توفر له من وسائل، سواء بتبليل الشراشف أو الاستحمام ليلاً، ومراوح غالباً ما تنفث هواءً ساخناً, إلا أن هذه المعاناة انتهت الآن بشرائه مكيفاً للهواء.

قبل أشهر قليلة، اشترى غاسل الملابس البالغ 48 عاماً المكيف الذي أحدث ثورة في عائلته في راجستان, غرب الهند, حيث تصل الحرارة بانتظام إلى 50 درجة مئوية بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.

ويقول راتان كومار أثناء جلوسه في منزله المتواضع، المؤلف من غرفتين في مدينة بيهرور الصغيرة: "مواسم الصيف تحول حياتنا جحيماً, ونجهد للنوم ساعات قليلة بعد يوم من العمل الشاق".

وإن كانت المكيفات تسهم في توفير الراحة لهذه العائلة، إلا أنها سيئة لبيئة العالم، إذ تزيد من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة والاحترار المناخي تالياً.

وتملك 5% من الأسر في الهند البالغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة، مكيفاً, لكن مع ارتفاع مستوى المعيشة، تزداد مبيعات المكيفات بسرعة كبيرة, وبالمقارنة، تملك 60% من الأسر مكيفاً ًفي الصين.

وتستهلك هذه الأجهزة كمية هائلة من الكهرباء التي يؤدي إنتاجها إلى انبعاثات إضافية لثاني أكسيد الكربون.

وفي المدن تسهم هذه الأجهزة في ارتفاع درجات الحرارة، إذ إنها تنفث إلى الخارج الحرارة الممتصة من الداخل، ما يضطر أصحاب المنازل إلى تبريده أكثر بعد.

ويوضح راتان كومار وهو يكوي الملابس: "لست غنياً، لكن الجميع يطمح إلى أن ينعم بالراحة في حياته". علماً أنه يتقاضى 16 ألف روبية شهرياً (200 يورو)، وله ولدان مراهقان.