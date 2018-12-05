شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أعلى كمية أمطار بجدة اليوم 34 ملم في بني مالك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث باسم الأرصاد وحماية البيئة أن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة اليوم (الأربعاء) هي 34 ملم حسب محطة حي بني مالك، فيما سجل حي الورود 29.6 ملم يليه ملعب الجوهرة بكمية 14.2 ثم حي الروضة بـ10.8 بينما سجلت أبحر 9.6 ملم. جاء ذلك عبر حساب هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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