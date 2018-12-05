شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. شقيق طالب يعتدي على وكيل مدرسة لسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الطائف:

في واقعة أثارت استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اعتدى شقيق أحد الطلاب في إحدى المدارس الابتدائية بالطائف، على وكيل المدرسة، وذلك بسبب عدم موافقة الوكيل على محاولة شقيق الطالب الاستئذان لطالبين آخرين.

ووفقاً لما نشرته إدارة تعليم الطائف عبر حسابها في «تويتر»، فقد صرح المتحدث باسم تعليم الطائف بتعرض وكيل مدرسة ابتدائية لاعتداء من قبل شقيق أحد طلاب المدرسة بعد محاولته الاستئذان لطالبين وعدم الموافقة له.

وأوضحت إدارة تعليم الطائف أن حالة الوكيل الصحية مستقرة، والجهات الأمنية باشرت متابعة القضية. فيما وجه المساعد للشؤون التعليمية بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات القضية.