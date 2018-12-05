شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير نسخة «لايت» من ويندوز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تعمل سراً على تطوير نسخة جديدة من نظام ويندوز والتي قد تحمل اسم “لايت”، لكن في نفس الوقت لا يعتبر هذا الإصدار نسخة ويندوز بالمعنى المعروف، ولكنه إصدار من نظام التشغيل يستهدف أجهزة Chromebook.

ووفقاً لما نشره موقع fonearena الأمريكي، فعلى عكس نظام التشغيل ويندوز 10 S وRT، يعمل ويندوز 10 Lite فقط على تطبيقات الويب التقدمية (PWA) وتطبيقات Universal Windows Plateform الخاصة بإنشاء تطبيقات تعمل على ويندوز 10 فقط، مما يجعله نسخة خفيفة الوزن من ويندوز.

ولن تكون هذه النسخة من نظام التشغيل متاحة في المؤسسات أو حتى بيئات العمل الصغيرة ولا يمكن شراؤها، إذ يعد الهدف من Windows Lite هو جعله خفيفاً وسهل الاستخدام وعلى اتصال دائم ويمكن تشغيله على أي نوع من وحدات المعالجة المركزية، لكن هناك أيضاً احتمال ألا يُسمى نظام التشغيل الجديد باسم ويندوز، كذلك فإن الجدول الزمني للإصدار غير واضح حالياً، ولكن من المحتمل أن يتم تطويره وطرحه في 2019.