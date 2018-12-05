صحف أمريكية: الجميع مقتنع بأن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي

خرجت الصحافة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، بالعديد من العناوين المتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي بعد الإحاطة التي قدمتها جينا هاسبل، مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

غير أن تلك العناوين وإن اختلفت في مبناها إلا انها أتفقت في معناها؛ وهو أن الجميع بات اليوم مقتنعاً بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بعملية القتل، وهو المسؤول الأول عن تلك الجريمة التي هزت الرأي العام االدولي.

-"تضليل"

صحيفة الواشنطن بوست، التي كان الصحفي الراحل يكتب فيها مقالاً أسبوعياً منذ خروجه من السعودية قبل أكثر من عام، قالت إن أعضاء مجلس الشيوخ وبعد جلسة مغلقة مع هاسبل، أكدوا أن الأدلة التي قدمتها أشارت بشكل كبير إلى تورط بن سلمان في الجريمة.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء مجلس الشيوخ باتوا مقتنعين، بعد شهادة هاسبل، أن قول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دور بن سلمان في الجريمة لم يكن حاسماً هو "تضليل"، وأن الإدارة حجبت الحقيقة.

ويبدو أن فجوة كبيرة، وفق الصحيفة، ظهرت بعد شهادة هاسبل بين المشرعين في الكونغرس وإدارة ترامب حول كيفية الرد على مقتل خاشقجي، حتى إن السيناتور ليندسي غراهام، أحد أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، قال: إنه "لم يعد على استعداد للتعامل مع بن سلمان" الذي يعتبره البيت الأبيض أحد أهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

-حصانة للقتل

إلى ذلك قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن التقييم الواضح وغير المعتاد للمخابرات الأمريكية لم يترك مجالاً للقول إن دور بن سلمان "لم يكن حاسماً" في قضية مقتل خاشقجي.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من ذلك فإن المشرعين ما زالوا منقسمين، على ما يبدو، في الكيفية التي يجب التعامل بها مع السعودية، والخطوات الواجب اتخاذها للرد على الجريمة.