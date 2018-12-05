أبوظبي تستضيف الدورة الخامسة لملتقى "منتدى تعزيز السلم" الأربعاء

تنطلق غدا "الأربعاء" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات الملتقى الخامس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة تحت شعار "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي"، والتي تستمر لثلاثة أيام.



وعلى مدار 12 جلسة عامة وأكثر من ورشة عمل، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر/كانول الأول الجاري يناقش ممثلون من مختلف الأديان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والباحثين والإعلاميين على مستوى العالم سبل تعزيز روح السلام المستدام في العالم.

ويأتي هذا الملتقى في ظل انتشار وخصوصا في العقود الأخيرة، ثقافة العنف والكراهية وتأجيج النزعات العرقية والدينية والتطرف والإرهاب في المجتمعات كافة، حيث تسعى جلسات الملتقى إلي نشر روح التسامح وقبول الآخر من خلال مناقشة جادة وصحيحة لمفاهيم الإنسانية وتعاليم الأديان.

ويأمل القائمون على المنتدى أن تشكل دورته الخامس نقلة نوعية في مسار الشراكة والتعاون بين الأديان من أجل ترسيخ قيم التعايش والتعارف والتضامن والمحبة، التي تشكل أقوى ضمانة لاستتباب السلام والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ويشارك في المنتدى الخامس أكثر من 800 من ممثلي الأديان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بينهم محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وسام براونباك سفير الولايات المتحدة للحريات الدينية، ديفيد روزن عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالله لحوار الأديان في جنيف، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مصر، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والشيخ الحبيب علي الجفري رئيس إدارة مؤسسة طابة بالإمارات ولفيف من علماء الأديان من المجتمعات الأوروبية وغيرها.