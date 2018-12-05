وفد الحوثيين يغادر صنعاء للمشاركة في مشاورات السويد

غادر وفد الانقلابيين الحوثيين التفاوضي صنعاء في طريقه إلى ستوكهولم، للمشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقالت مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي، لـ"العين الإخبارية"، إن وفد الحوثيين غادر برفقة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، والسفير الكويتي فهد الميع على متن طائرة كويتية صوب العاصمة السويدية.



من المقرر أن تنطلق المشاورات، الخميس، لبحث إجراءات بناء الثقة ومراحل تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الإثنين، بهدف تبادل جميع الأسرى والمعتقلين، وذلك برعاية الأمم المتحدة.

وكان وفد الانقلابيين قد تغيب عن مشاورات جنيف 3 في سبتمبر/أيلول الماضي، ما دفع جريفث إلى الحرص على اصطحاب الوفد الحوثي من صنعاء خشية تكرار غيابه.

وتواصل الحكومة اليمنية في مفاوضات السويد جهودها للإفراج عن نحو 4 آلاف معتقل في سجون الحوثيين على رأسهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقد جاء مغادرة الوفد الحوثي بعد 24 ساعة من نقل 50 جريحاً حوثياً للعلاج بالخارج مع مرافقيهم، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي الموافقة على طلب المبعوث الأممي بالسماح لهم لدواع إنسانية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم جميع التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي، وتقديم التسهيلات كافة للحالات الإنسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.